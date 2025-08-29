Paul Vásquez anuncia su retiro del humor entre lágrimas: "Ya es suficiente"

En una emotiva entrevista Paul Vásquez anunció su retiro del humor y de su clásico personaje de "El Flaco", con el que brilló dentro del dúo Dinamita Show.

Vásquez estuvo de invitado en "El Medio Día" de TVN, donde conversó de su presente como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), carrera que cursó en los últimos años y de la que se tituló reciéntemente.

"Va a llegar el momento en que tengo que colgar al Flaco, así como quien cuelga los guantes o los chuteadores. Creo que voy a guardar al Flaco y ejercer como TENS", aseguró el comediante.

En ese sentido insistió en que "tengo el gran anhelo de hacer una linda despedida al Flaco". "Me quiero despedir en un gran escenario que, en estos 30 años que llevo, nunca he estado. Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual. Sería un sueño", dijo.

Paul Vásquez recalcó que "el Flaco se va a retiro, creo que 30 años ya es suficiente" y adelantó que en el futuro "quiero gastar los últimos cartuchos en esto (área de la salud), en entregar lo que estudié".

"Yo debería estar muerto, y lo logré. Yo debería estar muerto y mira dónde estoy. Haber avanzado, no haberme rendido. Yo debía estar muerto hace tiempo, y lo logré, avancé y voy por más", reflexionó entre lágrimas sobre su historia.