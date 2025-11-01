Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama

El actor Pedro Pascal sorprendió al encabezar una campaña de salud en un hospital chileno.

A través de redes sociales, el Hospital Dr. Luis Tisné Brousse -ubicado en la comuna de Peñalolén- compartió un vídeo con el intérprete en él, que envió un mensaje sobre la prevención del cáncer de mama.

"Hola, soy Pedro Pascal y hoy quiero enviar un mensaje muy especial a todas las mujeres de la Red de Salud Oriente, especialmente a quienes se atienden en el Hospital Luis Tisné", partió diciendo.

Bajo esta línea, el protagonista de "Fantastic 4" enfatizó en "la importancia de realizarse la mamografía y seguir sus controles médicos".

"Prevenir el cáncer de mama parte por ustedes, por su salud y por quienes las quieren", agregó Pascal .

Según La Tercera, el mensaje -difundido en el mes de la concientización de este tipo de cáncer- fue gestionado por Nicolás Balmaceda, el hermano médico de la estrella hollywoodense, que "mantiene un estrecho vínculo con el recinto de salud".

"Ni el Ministerio de Salud fue tan audaz"; "Que él haga los videos de la campaña BUEN TRATO AL USUARIO"; "Cuando los saludos de tu alianza son a otro nivel"; "Pedro, te pasaste de amoroso"; entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip, que cuenta con más de 24 mil "me gusta" y 700 comentarios.