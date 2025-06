"Pensé que todo se rompía": Emilia Dides revive su accidente en la ruta 78

La modelo y actual Miss Universo Chile, Emilia Dides, compartió en redes sociales un potente testimonio sobre el accidente automovilístico que vivió hace dos años en la ruta 78. A través de una publicación, recordó el difícil momento que marcó un antes y un después en su vida, con cicatrices físicas y emocionales.

El accidente ocurrió mientras Dides viajaba como copiloto, junto a su tía y su prima. La conductora intentó esquivar un objeto en el camino, pero terminó impactando contra una barrera de contención, haciendo que el auto se volcara tres veces.

"Hace dos años creí que todo se rompía. El dolor, el miedo, el impacto, pensé que ese momento me iba a marcar para siempre, y lo hizo…", escribió la modelo en sus historias de Instagram.

"Todos los vidrios del auto reventaron y se me cortó muchísimo pelo", escribió en una foto donde mostraba las heridas de su cabeza en ese momento.

Emilia mencionó además una cicatriz en su mano que hoy decide mostrar con orgullo: "Antes la escondía. Hoy la miro con gratitud. Es parte de mi historia. Me recuerda que estuve ahí, que resistí, que sané. Me enseñó a valorar mi vida, a ver lo frágil que es todo, pero también lo fuerte que puedo ser", expresó.

Además, relató que en su trabajo como modelo enfrentó una situación compleja: "Hace un tiempo, en una campaña me pidieron esconderla y no accedí. Me costó mucho tiempo mirar esta cicatriz sin dolor y aceptarlo fue un proceso largo. Hoy es mi historia, y lo que para muchas personas puede ser imperfección, para mí es fortaleza".

Dides concluyó su reflexión destacando cómo resignificó el accidente como "una oportunidad de cambiar, de crecer, de empezar. Y aunque no olvido lo que pasó, ya no duele igual. Porque aprendí a mirar mi herida como parte de mi camino. Y hoy, esa cicatriz en mi mano es una prueba de que estoy más viva que nunca".