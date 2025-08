Polémica por alusión a los genes en campañas de Sydney Sweeney y Gavin Casalegno

Un comercial de la actriz estadounidense Sydney Sweeney para American Eagle, junto con otro protagonizado por Gavin Casalegno para Dunkin', han desatado un intenso debate sobre raza, belleza e ideales de perfección genética.

El anuncio de American Eagle, titulado "Sydney Sweeney tiene buenos jeans... y los obtuvo de AE", hace un juego de palabras con el término "jeans" y "genes", por su pronunciación en inglés, y fue interpretado por muchos usuarios como un concepto que refuerza la idea de que ciertos rasgos genéticos, especialmente los asociados a la blancura, son deseables o superiores.

En uno de los vídeos de la campaña, la estrella de "Euphoria" aparece diciendo: "Los genes se transmiten de padres a hijos y, a menudo, determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules".

Las reacciones no tardaron en alcanzar la Casa Blanca: "La cultura de la cancelación se ha descontrolado. Este pensamiento liberal retorcido, imbécil y estúpido es una de las principales razones por las que los estadounidenses votaron como lo hicieron en 2024. Están hartos de estas tonterías", escribió el director de comunicaciones, Steven Cheung, en su cuenta de X.

Poco después, la marca de donas y café Dunkin' lanzó un anuncio protagonizado por el actor Gavin Casalegno en el que se hace referencia directa a la "genética", lo que intensificó el debate, y llevó a algunos a señalar una narrativa subyacente de exclusión o idealización de ciertos cuerpos y etnias.

Casalengo aparece en un video de TikTok diciendo: "Mira, no pedí ser el rey del verano, simplemente sucedió... ¿Este bronceado? Genética".

El anuncio no fue bien recibido por el público, que lo comparó con la campaña de American Eagle, y sugirió que ambas aludían a un regreso de ideas vinculadas al determinismo biológico y la eugenesia, una teoría y práctica pseudocientífica que propone "mejorar" la especie humana mediante el control de la reproducción y la promoción de ciertos rasgos genéticos, y que fue promovida por regímenes como el de la Alemania nazi.

