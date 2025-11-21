Pras Michel de Fugees es condenado a 14 años por financiamiento ilegal a campaña de Obama

Pras Michel, fundador de Fugees, ha sido condenado a 14 años de prisión tras ser declarado culpable de un complot internacional que ha salpicado a la campaña de reelección de Obama en 2012 y al Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo a The New York Times, el rapero orquestó una campaña internacional que aceptó cerca de 120 millones de dólares -distribuido por el artista entre varios donantes que aportaron a la campaña de Obama en 2012- de parte de Low Taek Jho, empresario de Malasia, que quería ganar influencia política en el país norteamericano.

La sentencia fue dictada por un juez de Washington el 20 de noviembre.

En 2018, el rapero participó en otra maniobra para persuadir a la administración Trump y al Departamento de Justicia de que abandonaran las investigaciones federales por malversación de fondos contra este mismo financiero y presionó para que un disidente chino fuera extraditado de China desde Estados Unidos.

Además, el músico fue declarado culpable en abril de 2023 de diez cargos criminales, entre ellos lavado de dinero, hacer lobby de manera ilegal, manipulación de testigos y violaciones de las leyes de financiación de campañas, según consta en los documentos judiciales, señala el medio.

En el juicio prestó testimonio el actor Leonardo DiCaprio, ya que Low Taek Jho fue uno de los principales financiadores de la película "El lobo de Wall Street" (2013). Low es un fugitivo de la justicia pero mantiene su inocencia, según señala The Guardian.

El abogado del cantante, que pedía 3 años de prisión, cree que el veredicto contra su cliente es "completamente desproporcionado" y anunció que apelarán. Asimismo, argumentó que las acciones y objetivos políticos del financiero malasio no guardaban relación alguna con la condena y solamente "quería obtener una fotografía junto al entonces presidente Obama".