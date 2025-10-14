"¿Qué debería hacer?": Ibai Llanos anuncia su visita a Chile

Este martes, Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores al confirmar que vendrá a Chile en noviembre.

A través de sus redes sociales, el streamer compartió un vídeo para dar la noticia, consultando: "¿Qué debería hacer en Chile?".

"¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?", continuó, señalando que ya tenía entre sus planes visitar el Cerro San Cristóbal, Valparaíso y la Plaza de Armas.

Asimismo, el influencer mencionó que probará las empanadas, el pastel de choclo y la marraqueta, pan que compitió en su "Mundial de desayunos".

"El tema es que aquí me dice que la marraqueta la puedo probar en diferentes sitios, por lo tanto, decidme dónde puedo comer la mejor marraqueta. O sea, en definitiva, decidme qué hacer en Chile", cerró.

Tras el posteo, el español recibió respuestas de varios de sus fanáticos, como el cantante Young Cister, que sugirió añadir los completos a la lista de platos por probar; además de la Municipalidad de La Serena, que invitó a Llanos a su ciudad; el Club Social y Deportivo Colo-Colo, que recomendó ir a conocer el Estadio Monumental; y Radio Cooperativa, que invitó al creador de contenido a sus estudios.