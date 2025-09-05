Raffaella di Girolamo alza la voz tras fallo judicial: "Cristián Campos es culpable"

Esta semana, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa de Raffaella di Girolamo, a propósito de la denuncia por abuso sexual contra Cristián Campos.

Tras este fallo judicial, que ratificó el sobreseimiento definitivo del actor, la denunciante decidió alzar la voz frente a las cámaras, luego de casi dos años de silencio.

"Me acerco a ustedes para expresar lo que siento en este minuto. Después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristián Campos", dijo la piscóloga en el vídeo, difundido por el diario The Clinic.

Bajo esta línea, la hija de Claudia di Girolamo recordó "que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales".

"Mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas. Porque nunca es tarde", concluyó.

En tanto Campos, que conversó con los medios luego de conocer la resolución del tribunal, aseguró que buscará crear una ley que penalice a las denuncias falsas, insistiendo en su inocencia ante las acusaciones de su exhijastra.