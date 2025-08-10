Raquel Argandoña habría sufrido millonario robo en medio de viaje a Aruba

La animadora Raquel Argandoña habría sufrido un millonario robo durante un viaje de trabajo.

De acuerdo al portal Infama, la figura televisiva regresaba de Aruba junto a José Miguel Viñuela y otras personas, cuando le hurtaron un lujoso reloj en medio de un vuelo de Panamá a Chile.

"Ayer, en un avión que viajaba desde Panamá a Santiago, los pasajeros vivieron una escena digna de película. Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que le habían robado su Rolex", reveló el citado medio a través de Instagram.

En este contexto, añadieron: "La situación fue tan tensa que Raquel terminó bajándose del avión, dejando a bordo a José Miguel Viñuela y al resto de los pasajeros. También habría descendió el editor del programa, Paulo Galleguillos para acompañarla".

El accesorio, de la marca Rolex, sería el modelo "DateJust", cuyo valor empieza desde los $20.534.951, que aumentan dependiendo del tamaño, el material y los objetos adicionales.

Hasta el momento, Argandoña, que ya se encuentra en Chile, no se ha referido al tema, por lo que se desconoce si logró o no recuperar el reloj.