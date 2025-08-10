Raquel Argandoña habría sufrido millonario robo en medio de viaje a Aruba
Durante un vuelo desde Panamá a Chile, la animadora habría sufrido el hurto de un lujoso accesorio.
La animadora Raquel Argandoña habría sufrido un millonario robo durante un viaje de trabajo.
De acuerdo al portal Infama, la figura televisiva regresaba de Aruba junto a José Miguel Viñuela y otras personas, cuando le hurtaron un lujoso reloj en medio de un vuelo de Panamá a Chile.
"Ayer, en un avión que viajaba desde Panamá a Santiago, los pasajeros vivieron una escena digna de película. Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que le habían robado su Rolex", reveló el citado medio a través de Instagram.
En este contexto, añadieron: "La situación fue tan tensa que Raquel terminó bajándose del avión, dejando a bordo a José Miguel Viñuela y al resto de los pasajeros. También habría descendió el editor del programa, Paulo Galleguillos para acompañarla".
El accesorio, de la marca Rolex, sería el modelo "DateJust", cuyo valor empieza desde los $20.534.951, que aumentan dependiendo del tamaño, el material y los objetos adicionales.
Hasta el momento, Argandoña, que ya se encuentra en Chile, no se ha referido al tema, por lo que se desconoce si logró o no recuperar el reloj.