Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.7°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Restos de Héctor Noguera serán velados en la Universidad Católica

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los funerales del actor serán este jueves 30 de octubre.

Restos de Héctor Noguera serán velados en la Universidad Católica
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La familia y el círculo cercano de Héctor Noguera confirmó los detalles del responso fúnebre del actor, fallecido este martes a sus 88 años.

A través de un comunicado informaron que el velorio de Noguera se realizará desde las 16:00 horas de este martes 28 de octubre en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica ubicado en el Campus Oriente (Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia).

Ademas a las 11:00 horas de este jueves 30 de octubre se realizará una ceremonia religiosa en el mismo recinto. Posteriormente sus restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo (Huechuraba) para su funeral.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada