Revelan "acuerdo" familiar entre Benjamin Vicuña y China Suárez: "Habría paz"

Tras un largo conflicto, Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez habrían decidido hacer las paces, para mantener la calma en su relación con sus hijos.

De acuerdo a la periodista Karina Iavícol, la expareja mantendrá la paz hasta marzo del 2026, priorizando el bienestar de los menores, Magnolia y Amancio.

"Benjamín sigue preocupado por este asunto de los chiquitos que tiene con la China que van y que vienen (a Turquía). Por el momento, lo que me enteré es que hasta marzo habría paz (...) ¿Qué habrían arreglado? No dar notas", dijo la comunicadora en el programa "Intrusos".

Asimismo, explicó que "eso creo que le cabe más a Benjamín, que es a quien vamos a buscar porque lo tenemos más cerca. Pero uno de los puntos es 'no hablemos más de este asunto'".

"La segunda cosa importante es que empezaron a tener contacto vía chat. Algo que estaba completamente anulado. De a poquito empezaron a hablar. Poco, pero hablan", añadió.

El conflicto entre el chileno y la trasandina, cuya relación llegó a su fin en 2021, inició hace unos meses, cuando Vicuña no permitió a Suárez instalarse con los niños en Turquía, donde vive junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Tras esto, la ex "Casi Ángeles" compartió un comunicado cuestionando el rol paternal del intérprete, acusando también infidelidades y maltratos de su parte.