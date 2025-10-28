Revelan causa de muerte del actor Héctor Noguera

Conmoción ha generado la partida de Héctor Noguera, el destacado actor chileno que falleció este martes a sus 88 años.

Fue su hija, la también actriz Amparo Noguera, la encargada de dar detalles de los últimos días de su padre, quien se encontrabaja aquejado por una grave enfermedad.

"Estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo, y ese cáncer se volvió terminal", explicó Amparo en conversación con Chilevisión.

En esa línea agregó "nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible", aunque admitió que "(la enfermedad) se precipitó bastante los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá no era un hombre para estar quieto".

Héctor Noguera se mantuvo activo como actor hasta sus últimos días como parte del elenco de la teleserie "Aguas de oro" de Mega. Hace unas semanas, la producción y el intérprete realizaron ajustes para que pudiese grabar sus escenas desde su casa debido al deterioro en su salud.