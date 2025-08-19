Revelan que Karol Lucero y Fran Virgilio "están separados" tras escándalo por infidelidad

El exanimador Karol Lucero ha vuelto a causar polémica luego de reconocer que le fue infiel a su esposa con la DJ Isi Glock.

Tras confirmarse los rumores, Cecilia Gutiérrez actualizó en redes sociales el estatus de la relación entre el exYingo y su mujer, María Francisca Virgilio, con quien contrajo matrimonio hace solo nueve meses.

"Cuando ellos estaban partiendo la relación, Karol tuvo una relación con una modelo, con Yadranka Tomic, Fran Virgilio supo, y después a lo largo de la relación ella se enteró de otras infidelidades también y siempre lo perdonó", relató la panelista de "Primer Plano".

Bajo esta línea, la comunicadora señaló que después de este último affaire, "tan expuesto y mediático", Fran habría tomado una drástica decisión.

"Karol y Fran en este momento están separados, ella le dio estos días para que saque las cosas del departamento que comparten en La Dehesa", relató la "miss Bombastic".

Si bien, Gutiérrez dijo desconocer si el quiebre era definitivo, sí comentó que el exlocutor radial "está en casa de su mamá, siendo apoyado y contenido por su mamá, y que está pensando seriamente en la posibilidad de dejar el país, ya que se han ido juntando en pocos meses".