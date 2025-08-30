Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos se casaron en íntima ceremonia
Alrededor de 60 invitados celebraron el matrimonio de Sabrina Sosa y el exfutbolista Joaquín Montecinos, quienes se casaron en una íntima ceremonia en su propia casa. Según detalló Lun, la fiesta tuvo lágrimas de emoción, risas y que incluso Montecinos le cantó la canción "No necesito más" de Demarco Flamenco (España).
