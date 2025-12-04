Sammis Reyes aseguró que seguirá teniendo hijos "hasta que me salga el hombrecito"
El exdeportista tendrá una hija junto a Emilia Dides.
El exdeportista Sammis Reyes se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de asegurar que seguirá teniendo hijos hasta tener a un varón.
El ex jugador de la NFL en Estados Unidos se encuentra esperando a una niña junto a la ex Miss Universo Chile, Emilia Dides, que llegará a este mundo en 2026.
"No hay nada que se acerque a la sensación de cuando la Emilia me dijo que estaba embarazada. Es el momento más feliz de mi vida. Ser papá te cambia para siempre. Lo tomo con responsabilidad, amor y mucho cariño", dijo Reyes a ADN.
Sin embargo la polémica se desató cuando, al ser consultado sobre futuros hijos, Sammis Reyes señaló que "por supuesto van a venir más" y que "no voy a parar hasta que me salga un hombrecito".
Así reaccionó Sammis Reyes y tuvieron que hacer un gender reveal ordinario con AI.— Fr (@fenasauri) December 4, 2025
No tengo pruebas pero tampoco dudas. https://t.co/eh2hJjHC8S
Sammis Reyes tiene una capacidad impresionante para autocagarse una y otra vez— Camila (@camilaait) December 3, 2025