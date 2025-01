Selena Gomez comparte vídeo llorando tras deportaciones masivas de Trump

La actriz estadounidense Selena Gomez compartió este lunes un vídeo en su cuenta de Instagram llorando tras las órdenes de deportación masivas de inmigrantes indocumentados a la vecina México por parte del Gobierno de Donald Trump.

"Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños... no lo entiendo", dijo Gomez entre lágrimas al comienzo del audiovisual, de unos 30 segundos de duración y que a los pocos minutos borró de sus redes sociales.

Tras secarse las lágrimas, continuó: "Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", sentenció mientras sollozaba.

Si bien no menciona explícitamente el tema de las deportaciones masivas, la publicación se produce en un momento en que ya han comenzado las expulsiones de indocumentados del país en aviones militares como parte de operativos contra la inmigración irregular lanzada por Trump tras asumir la presidencia de EE.UU. el pasado lunes.

Este domingo el Servicio de Aduanas informó de que solo en el último día hubo 956 arrestos.

Trump, que fue presidente por primera vez de 2017 a 2021, hizo de la lucha contra la inmigración ilegal su caballo de batalla durante la campaña para las elecciones de noviembre de 2024.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:



“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma