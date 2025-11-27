Sigrid Alegría desmintió fake news y se desmarcó del candidato Kast: "Soy todo lo que no le gusta"

La actriz Sigrid Alegría salió a desmentir una noticia falsa que lo vincula al candidato José Antonio Kast desmarcándose totalmente del postulante a la presidencia.

En sus redes sociales Alegría compartió una publicación del medio Fast Check que aseguraba que el video donde la intérprete salía rechazando la candidatura de Jeannette Jara y apoyando al republicano era totalmente falso.

"No apoyo la candidatura de Kast", señaló de entrada, agregando que "soy mujer, divorciada, artista, nací fuera de Chile, entre otras". También sumó que ella practica "el respeto, la responsabilidad y la verdad".

"Soy todo lo que a Kast no le gusta", remató Sigrid Alegría, quien tampoco expresó su preferencia por la candidata comunista de cara a la segunda vuelta, aunque acompañó la publicación con un clásico de Víctor Jara.

El supuesto video donde Alegría daba su apoyo al republicano correspondía a una antigua entrevista en la que ella hablaba de su propio diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista.