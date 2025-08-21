Sobreseen definitivamente a Cristián Campos por denuncia de abuso sexual

Este jueves, la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo de Cristián Campos en la investigación por abuso sexual, denuncia interpuesta por Raffaella di Girolamo.

Según detalló la justicia, la decisión fue tomada de manera unánime en la Sexta Sala del tribunal de alzada, estableciendo el sobreseimiento por prescripción del intérprete.

Además, se estableció que no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad del actor en los hechos denunciados por la hija de su exesposa, Claudia di Girolamo.

"La ley exige que la determinación de responsabilidad penal solo pueda efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado. Sin embargo, en este caso la acción penal se encontraba extinguida por el transcurso del tiempo", precisaron en el documento.

En este contexto, señalaron que "la determinación de la existencia del delito investigado y, por sobre todo, la participación del inculpado en calidad de autor, cómplice o encubridor, sólo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva en el marco del procedimiento penal con arreglo al cual se tramitó la presente causa".

Asimismo, la resolución difiere del primer fallo judicial, que acreditaba la participación de Campos en tres hechos descritos por la víctima, que tuvieron lugar entre 1989 y 1995.

"Que la determinación de la existencia del delito investigado y, por sobre todo, la participación del inculpado en calidad de autor, cómplice o encubridor, sólo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva en el marco del procedimiento penal con arreglo al cual se tramitó la presente causa", agregaron.