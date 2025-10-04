"Suena sucio, pero no lo es": Cata Palacios causa debate con sus "secretos de belleza"

La exMekano Catalina Palacios ha generado debate en redes sociales, luego de confesar su curiosa rutina de higiene.

En el programa "Maquillísima" de Mega 2, la excandidata a Miss Chile reveló que lava su cabello una vez al mes, y que no usa agua de la llave para su rostro.

"No me lavo la cara. Suena sucio, pero no es sucio", confesó mientras la maquillaban, señalando que si es "agua de un río, de un manantial, agua salada del mar, ningún problema".

Y añadió que evita "el agua de las piscinas en la cara y evito el agua de la llave de cualquier casa, partiendo de la mía, aunque esté filtrada (...) Agua de ducha, agua de grifo, no, cero posibilidades".

Asimismo, la animadora explicó que rara vez lava su pelo: "Me lo lavo una vez al mes (...) Claramente sí tiene que caerte el agua en la cara y ahí yo sufro mucho porque estoy cortando esa cadena que por mí no la cortaría nunca. Pero es como imposible tratar de que no te caiga el agua en la cara", lamentó.

"Esto no significa que yo le estoy diciendo, 'señora, señor, no se bañe'. No, yo digo que te tires agua del cuello para abajo. Yo me baño todos los días, pero de aquí para abajo", aclaró.

Cata Palacios responde a las críticas

Tras recibir críticas por su inusual rutina, Palacios decidió explicar detalladamente los pormenores de sus secretos de belleza.

"Esto es solo una parte de los secretos que tengo, y no están contados completos aquí tampoco, porque el pelo se limpia de otra forma y jamás huele a algo que no sea a flores o perfumes", dijo.

Bajo esta línea, insistió en que este procedimiento "no es llegar y hacerlo de un día para otro. Solo les haré observar un detalle, esto lo hago desde niña y jamás nadie se dio cuenta, en ningún lugar, ni de trabajo, ni amistades, ni familiares, han notado texturas raras, olor extraño o apariencia desagradable".

Además, afirmó que dicho método en el que cuida su cabello aumenta "la cantidad de hebras de pelo, evitar que se caiga, crece de una forma impresionante, se mantiene firme, resistente y, aunque no lo crean, también se mantiene limpia".

Finalmente, Catalina recalcó que "existen otras técnicas de limpieza. Y respecto al agua en la cara, esta técnica es antienvejecimiento y va acompañada de más secretos: la piel siempre está limpia, huele bien y está saludable".