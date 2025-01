Transmisión de Speed terminó abruptamente tras confuso incidente

Tras cuatro horas de transmisión, el streamer Speed finalizó abruptamente su recorrido por Chile tras protagonizar un confuso incidente.

Tras visitar un café con piernas, comer en el Bar Victoria, pasear por Fantasilandia y compartir junto a Arturo Vidal y La Combo Tortuga, el estadounidense se dirigía rumbo al Estadio Monumental cuando paró a saludar a algunos fanáticos.

En el camino fue interceptado por un grupo de personas que le entregaron fuegos artificiales y siguieron el vehículo en el que se movilizaba.

Fue allí cuando estas personas detonaron varios fuegos de artificio cerca del auto de Speed, e incluso hicieron explotar uno en una de sus ventanas.

🚨| BREAKING: Speed had to end his stream after fans threw FIREWORKS inside his car 😬🇨🇱



Speed tuvo que terminar su stream después de que fans lanzaran FUEGOS ARTIFICIALES dentro de su auto 😬🇨🇱 pic.twitter.com/lkMTZOjqQz