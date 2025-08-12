"Un alma hermosa y brillante": fallece el influencer chileno Marlon Sebastián

Durante la madrugada de este martes 12 de agosto se confirmó el fallecimiento de Marlon Sebastián Martínez Lara, reconocido creador de contenidos chileno y quien se hizo popular en TikTok y otras redes sociales por su carisma y autenticidad.

La noticia fue comunicada por su familia a través de una publicación de Instagram.

Con más de 500 mil seguidores en TikTok y cerca de 76 mil en Instagram, Marlon cautivó a su audiencia con videos llenos de humor, cercanía y reflexiones. A inicios de 2021, la leucemia volvió a afectar sus pulmones y estuvo hospitalizado durante semanas, situación que afrontó con el mismo sentido del humor que siempre lo caracterizó.

Este año relató cómo un trasplante de pulmones y un contagio de Covid-19 derivaron en un rechazo orgánico que afectó gravemente su capacidad respiratoria: "Mis pulmones estaban rechazando mi cuerpo, hoy en día no funcionan bien al 100%, por ende, necesito usar oxígeno", dijo, mostrándole su tanque a la audiencia.

"No puedo correr, no puedo trotar, no puedo bailar como me gusta", admitió, y aún así, nunca dejó de motivar a sus seguidores: "No se den por vencidos nunca... en algún momento la vida va a deparar cosas muy bacanes pa' los que hemos sufrido caleta", concluyó en su video.

Su influencia y personalidad trascendieron el mundo digital, generando muestras de afecto de colegas creadores de contenido, como Valentina Ramiros y Carla Inostrozay hasta de su cantante favorito, Young Cister, quien dejó un mensaje en la publicación de su familia.

En su comunicado, sus seres queridos lo describieron como "un alma hermosa y brillante" cuya sonrisa y energía iluminaban cualquier lugar. "Hoy, Marlon baila libre y sonríe como siempre, pero desde un lugar más alto", expresaron, pidiendo que sea recordado con la misma alegría que él transmitió cada día.