Vale Roth cancela aparición en "Fiebre de Baile": iba a acompañar a Kike Acuña

Valentina Roth decidió cancelar su participación en "Fiebre de Baile", programa en el que aparecería para bailar con Kike Acuña en un desafío de tríos.

A través de sus redes sociales, la exYingo se refirió a la situación, explicando que "bailaba el lunes o martes, pero decidí no ir porque me duele mucho la espalda, me está agarrando mucho la pierna".

Además, la gimnasta hizo referencia al difícil momento personal que está atravesando, luego de que se confirmara su quiebre matrimonial con Miguel de la Fuente.

"Lo otro es que hay muchos programas de farándula ahí, que no tengo nada en contra de ellos, pero por el momento que ahora estoy pasando prefiero no hablar, no referirme a nada y sé que me van a hacer preguntas que a mí me molestan y no quiero escuchar nada. Quiero estar tranquila", agregó.

Bajo esta línea, Roth -que dijo que no aceptaría ir por dinero a programas de farándula- indicó que "no es el momento, no es el momento para ir a la tele, no quiero referirme a nada, no quiero hablar de nada".

"Si fuera un programa 100% de baile...pero igual es farandulero. Y afuera hacen entrevistas de otros canales, como que pueden ir a hacer el backstage, a preguntarte cosas y hay cosas que no quiero que me pregunten", sentenció.