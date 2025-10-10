Actor Jason Clarke declara su amor por Chile: "Amo a ese país, es maravilloso"

Jason Clarke, el actor australiano conocido por su trabajo en "Dawn of the planet of the apes" u "Oppenheimer", se encuentra promocionando su nueva serie "The Last Frontier".

El thriller policial, disponible en Apple TV+, tiene a Clarke como "Frank Remnick", un alguacil de una localidad de Alaska que intentará proteger a su gente a toda costa, luego de que un avión lleno de reos de alta peligrosidad se estrella cerca del pueblo y los sobrevivientes amenazan la tranquilidad de sus habitantes.

En medio de esa cacería contra el tiempo, su pasado comienza a atormentarlo ante la aparición de una espía (Haley Bennett) con su propia agenda.

"Él (su personaje) es una buena persona que ha tomado decisiones cuestionables, y llega a Alaska buscando refugio y crear comunidad, pero además está llevando el peligro hacia ese lugar", adelanta Clarke.

En "The Last Frontier" la geografía juega un papel muy relevante y los gélidos paisajes de Alaska son un personaje más. "En ese ambiente salvaje no hay dónde esconderse, tienes que tener aliados, amigos, vecinos. También da cuenta de lo frágil que somos los humanos", detalla el actor.

Su amor por Chile

Sobre Alaska, Jason Clarke acota que "es como en la Patagonia chilena, donde encuentras oscuridad pero también hasta 20 horas de luz en un día, además de un clima extremo".

Allí, al conocer el origen de este reportero, aseguró: "Amo a Chile, he estado en el norte, en el centro, en Santiago y en el sur, y me encanta ese país, he ido a escalar montañas también".

"Es un lugar increíble y un país maravilloso. Tienen gran arquitectura, son generosos, excelente comida y una geografía increíble", concluyó el actor, quien prometió volver a Chile en el futuro.