Tópicos: Magazine | Streaming

"Emily en París" lanza tráiler de la temporada 5: Fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie mostrará la nueva vida de la protagonista en Roma.
Este miércoles, Netflix liberó el tráiler oficial de la quinta temporada de "Emily en París"

En las imágenes, se puede ver al personaje de Lily Collins tratando de adaptarse a Roma, luego de asumir la dirección de su agencia en la capital italiana. 

Sin embargo, una idea de trabajo sale mal y las consecuencias desencadenan un quiebre emocional y retrocesos en su carrera, por lo que dejar atrás su vieja vida en París será más difícil de lo que creía. 

Buscando estabilidad, Emily se refugia en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas.

Al enfrentar los conflictos con honestidad, la protagonista sale fortalecida, con conexiones más profundas, claridad renovada y lista para abrazar nuevas posibilidades.

Fecha de estreno

La quinta temporada de "Emily en París", compuesta de diez episodios, llegará al gigante de streaming el próximo 18 de diciembre. 

