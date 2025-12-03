"Versión Beta": nuevo podcast de Cooperativa explora el mundo desde los datos

¿Qué es la Ciencia de Datos Sociales? ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a entender problemas complejos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de polarización? Estas y otras preguntas serán abordadas en "Versión Beta: nuevas formas de entender el mundo", un podcast de Cooperativa y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales (SODAS), que explorará cómo los datos nos permiten comprender mejor la sociedad.

El podcast contará con una temporada de ocho capítulos y los primeros cuatro se estrenarán semanalmente durante diciembre.

Se trata de una iniciativa financiada por la Iniciativa Científica Milenio de ANID, y que el director del Núcleo Milenio SODAS, Gonzalo Ruz, considera como una oportunidad clave para acercar la investigación al público.

Así, logramos "llevar la ciencia de datos sociales más allá de la academia, mostrando por qué es relevante para la vida cotidiana. Nuestro trabajo no solo ayuda a comprender fenómenos como la polarización, la movilidad o la desinformación, sino que también contribuye a desarrollar herramientas que pueden mejorar la toma de decisiones y, en definitiva, la calidad de vida de las personas", comentó.

El primer episodio, titulado "Ciencia de Datos Sociales: qué es y cómo nos ayuda a entender el mundo", presenta cómo cada click, cada recorrido y cada interacción digital dejan una huella que permite estudiar cómo vivimos.

Junto a los investigadores Gonzalo Ruz y Eric Goles, el capítulo explica, en un lenguaje claro y cercano, los fundamentos de la Ciencia de Datos Sociales y cómo el modelamiento computacional permite analizar fenómenos como la movilidad urbana, las fake news y las decisiones colectivas.