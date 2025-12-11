Alejandro Sanz muestra su lado más íntimo en la serie documental "Cuando nadie me ve"

La serie documental "Cuando nadie me ve" se adentra en la vida de Alejandro Sanz, mostrando "momentos nunca antes compartidos", mientras "revela cómo se forja una identidad artística y el camino personal que la sostiene", según comentó Jorge Ortiz, de Movistar Plus.

Dirigido por Álvaro Ron, el documental se centra en un período de "transformación personal y creativa" del artista, utilizando más de 200 horas de material exclusivo, imágenes de archivo personal y entrevistas con colegas cercanos como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso.

Sobre la experiencia, Sanz señaló en un comunicado: "Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos sino luz y oscuridad. Espero que lo disfruten".

El director agregó: "El día que nos conocimos, hicimos un pacto: yo le propuse hacer un retrato cubista de su historia a través de sus canciones, y él aceptó compartir momentos de su vida íntima que nos ayudan a comprender a la persona dentro del artista".

Finalmente, la serie documental se estrenará el 27 de enero de 2026, según anunciaron las coproductoras Movistar Plus+, Sony Music Vision, así como el propio cantante, a través de sus redes sociales, abriendo la expectativa de los seguidores por conocer en profundidad la vida y trayectoria del artista español.