Apple suspende estreno de la serie "The Savant" ante ola de violencia en Estados Unidos
La serie hablaba sobre una investigadora infiltrada en grupos de odio en internet.
La serie hablaba sobre una investigadora infiltrada en grupos de odio en internet.
Apple TV+ canceló el estreno de la serie "The Savant" ante la creciente ola de violencia desatada por el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, según apuntan medios estadounidenses.
Pese a que la plataforma no entregó una razón concreta, los medios creen que su trama protagonizada por Jessica Chastain -y en la que interpreta a una investigadora centrada en movimientos extremistas- pudo haber influido.
"Tras una cuidadosa reflexión, hemos decidido posponer 'The Savant'. Agradecemos su comprensión y esperamos estrenar la serie próximamente", señaló la plataforma en un breve comunicado.
Según Variety, esta decisión "ofrece otro ejemplo escalofriante de cómo los gigantes empresariales temen a la administración Trump y ceden ante la presión incluso antes de que exista".
Mientras que Deadline señaló que la razón de la cancelación se debe al argumento de la serie y a algunas imágenes que podrían ser provocadoras tras el asesinato de Kirk.
La serie incluye escenas con un francotirador en acción o un atentado con bomba en un edificio gubernamental, destaca el medio. En la serie Jessica Chastain Chastain interpreta a una investigadora encubierta conocida como "The Savant'"que se infiltra en grupos de odio en internet con el objetivo de frenar a extremistas antes de que actúen.
El estreno de "The Savant" estaba fijado para este viernes 26 de septiembre, día en el que Apple TV+ tenia previsto emitir los dos primeros episodios.