Autora de la saga "Culpables" vuelve con "Dímelo bajito": ¿Cuándo se estrena en streaming?

"Dímelo bajito" es el nombre de la nueva película inspirada en el trabajo de la escritora española Mercedes Ron, conocida por su saga de novelas "Culpables".

Luego del éxito de esta trilogía compuesta por "Culpa mía" (2023), "Culpa tuya" (2024) y "Culpa nuestra" (2025), la plataforma Prime Video vuelve a adaptar una obra de Ron a un largometraje.

Esta nueva película cuenta la historia de "Kami" (Alícia Falcó), una popular chica que se reencontrará con "Thiago" (Fernando Lindez) y "Taylor" (Diego Vidales), dos hermanos con los que tuvo un vínculo en el pasado. Ante su llegada su corazón tendrá que decidir a cuál de los dos amar.

La cinta, que llegará al catálogo de Prime Video este 12 de diciembre, es la adaptación de la novela del mismo nombre estrenada en 2020. Este libro es la primera parte de una trilogía que completan "Dímelo en secreto" y "Dímelo con besos".

"Dímelo bajito" es dirigida por Denis Rovira van Boekholt ("El Internado: Las Cumbres") y escrita por Jaime Vaca ("Élite").