"Betty la fea: la historia continúa" confirma su temporada 3 con una renovada Ecomoda

Este martes, Prime Video anunció que "Betty la fea: la historia continúa" fue renovada para una tercera temporada.

A través de redes sociales, la plataforma de streaming compartió la noticia con un clip del diseñador Hugo Lombardi (Julián Arango), mostrando las renovadas instalaciones de Ecomoda.

"¿Ustedes qué creyeron? ¿Que esto había terminado? En Ecomoda, todavía no se han dado todas las puntadas porque 'Betty La Fea: La Historia CONTINÚA'...", escribieron en el posteo.

Asimismo, el vídeo confirmó el regreso de Diego Cadavid como Román, el problemático amigo y vecino de Betty (Ana María Orozco).

La segunda temporada de la serie, que retoma la trama de la teleserie de Fernando Gaitán, se ha posicionado entre los contenidos más vistos en la plataforma de Amazon, entrando al Top 10 a nivel global.