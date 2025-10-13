Netflix liberó el teaser oficial de la cuarta temporada de su serie "Bridgerton", la cual ya tiene fechas confirmadas de estreno: la parte 1 se liberará el 29 de enero de 2026, y la parte 2, un mes después, el 26 de febrero.

"La temporada 4 de Bridgerton gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza…, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer", reseña la producción.

