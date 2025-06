Carlos Villagrán "Quico" sobre bioserie de Chespirito: "Se van a decir muchas mentiras"

El actor Carlos Villagrán, recordado por su papel de Quico en "El Chavo del 8", habló recientemente sobre "Chespirito: Sin Querer Queriendo", la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños.

En un encuentro con la prensa, el intérprete afirmó que si bien, no ha visto la producción de HBO Max, espera que esta tenga una buena recepción: "Deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Tiene que haber series, como hubo la de Luis Miguel, y les deseo lo mejor", declaró.

"Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse", añadió.

Pese a la pequeña crítica, el artista -que, según redes sociales, fue presentado como uno de los "villanos" de la serie- aseguró no tener ninguna intención en presentar acciones legales en contra del show televisivo en caso de sentirse afectado u ofendido.

"No me gusta eso, prefiero ser feliz que andar en la oficina", aseguró, indicando además que no recibió invitación de parte de Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante, para participar del proyecto.

Cabe recordar que Villagrán y Gómez Bolaños sostuvieron un largo conflicto legal por los derechos de Quico, donde ambos aseguraban ser el creador del personaje.