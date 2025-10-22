Creador de "Breaking Bad" y estrella de "Better Call Saul" regresan con "Pluribus"

Vince Gilligan, el creador de la legendaria serie "Breaking Bad", presenta el trailer de su nueva serie titulada "Pluribus" con la actriz Rhea Seehorn como protagonista.

La producción marcará el reencuentro entre Gilligan y Seehorn tras haber brillado juntos en "Better Call Saul", serie que nació como spin off de "Breaking Bad" y donde la actriz inmortalizó a la abogada "Kim Wexler".

En esta nueva obra interpretará a "Carol", una escritora de una serie de novelas que presencia la llegada de un extraño virus que produce felicidad. Al no verse afectada, "Carol" intentará restaurar el mundo tal como lo conocía, aunque los dilemas morales y la propia búsqueda de la felicidad serán un obstáculo.

Además de Rhea Seehorn, la obra cuenta con las actuaciones de Karolina Wydra y Carlos-Manuel Vesga, entre otros.

"Pluribus" volverá a ambientarse en la ciudad de Albuquerque, aunque se ha confirmado que su historia no guarda ninguna relación con el universo de "Breaking Bad".

La serie estrenará sus primeros dos episodios el próximo 7 de noviembre en Apple TV+. El resto de los capítulos será liberado cada viernes en la plataforma.