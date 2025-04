Disney y Epic Games lanzan "Star Wars: Cuentos del inframundo" en Fortnite

Disney y Epic Games profundizan su colaboración con el lanzamiento de una nueva temporada de Star Wars en Fortnite y el inédito estreno de una serie animada dentro del juego, según un reporte de The Hollywood Reporter.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio para crear un universo interactivo basado en franquicias de Disney, impulsado por la inversión de $1.500 millones de dólares que la compañía realizó en Epic en 2023.

A partir del 2 de mayo, los jugadores podrán vincular sus cuentas de Epic Games y MyDisney, lo que les dará acceso a contenido exclusivo, incluyendo un skin de stormtrooper.

Get ready for Friday’s Fortnite Galactic Battle launch by linking your eligible Epic Games + myDisney Accounts today to unlock the First Order Stormtrooper Outfit! Learn more details in our blog: https://t.co/Jh9KvXCf2t pic.twitter.com/TcnNERIJNa

Ese mismo día, Fortnite albergará un "Watch Party" con los dos primeros episodios de "Star Wars: Cuentos del inframundo", serie que llegará oficialmente a Disney+ el 4 de mayo.

Sean Shoptaw, vicepresidente de Disney Games, declaró a THR: "Es la primera vez que Disney+ estrena un show dentro de un juego", mientras que Adam Sussman, presidente de Epic Games, agregó que "Disney y Epic están definiendo el futuro del entretenimiento social".

La colaboración ya ha incluido personajes jugables y contenido exclusivo, como el avance del episodio IX "El ascenso de Skywalker" en 2019. Josh D'Amaro, ejecutivo de Disney, comparó esta apuesta con la visión innovadora de Walt Disney, explicando que el objetivo es construir un espacio donde los fans puedan "jugar, ver y conectarse con las franquicias durante todo el año".

Mark your calendars. On May 2, experience the first two episodes of Star Wars: Tales of the Underworld on the all-new Star Wars Watch Party island in @Fortnite.



Watch all the episodes on May 4, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Pdg1rmU4V0