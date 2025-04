El nuevo Dumbledore, John Lithgow, reacciona a la polémica de J.K. Rowling

El actor John Lithgow, conocido por su extensa carrera en cine y teatro, ha generado atención tras ser anunciado como el nuevo Albus Dumbledore en la próxima serie de Harry Potter de HBO. Sin embargo, su incorporación no ha estado exenta de polémica, vinculada a la postura transfóbica de J.K. Rowling, autora de la saga.

Aunque Lithgow, de 79 años, aceptó el papel por considerarlo su "último papel importante" en su carrera, confesó no estar al tanto de la controversia que rodea a Rowling. "¿Por qué es esto un factor?", cuestionó en una entrevista con The Sunday Times.

El actor reveló que una amiga, madre de un niño trans, le avisó sobre las críticas mediante un artículo titulado "Una carta abierta a John Lithgow: Por favor, aléjate de Harry Potter". El texto, firmado por un fan, instaba al actor a rechazar el papel para no apoyar indirectamente a Rowling. "Esa fue la señal de alerta", comentó.

Rowling ha sido acusada de promover ideas TERF (feministas radicales transexcluyentes), lo que ha generado rechazo de parte del elenco original, como Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), grupos LGBTQ+, e incluso, Pedro Pascal.

Lithgow, quien ha encarnado roles transgénero como Roberta Muldoon ("El mundo según Garp"), evitó opinar sobre los comentarios de Rowling, pero admitió: Es muy interesante para mí (...) involucrarme con estos escritores que son genios en el entretenimiento infantil, pero que han tenido crisis entre los adultos".

Pese a ello, Lithgow aclaró que las críticas no han afectado su entusiasmo: "Oh, cielos, no", respondió al ser preguntado si esto le "amargaba" el proyecto. Mientras, HBO asegura que las opiniones de Rowling no han afectado la producción.