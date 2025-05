"Estallé en llanto": Lux Pascal habló del trabajo de Pedro en "The Last of Us"

La carrera del actor Pedro Pascal ha estado marcada por personajes memorables, y también muertes impactantes en pantalla, desde "Game of Thrones" hasta "The Last of Us". Sin embargo, su más reciente partida en pantalla dejó una huella especialmente profunda en alguien muy cercano: su hermana, la actriz Lux Pascal.

En la alfombra roja de los Premios Platino 2025, Lux contó a Remezcla cuánto la impactó el episodio "Through the Valley", de la nueva temporada de "The Last of Us".

"Sabía cómo iba a terminar ese episodio, pero aun así, lo vi y quería lanzar el iPad", comentó, y pese a conocer el final, confesó: "Estallé en llanto".

Además, recordó que ya había visto a su hermano morir en otras producciones: "No es la primera vez que me lo hace... creo que es la cuarta vez", a propósito de "El ecualizador 2" y "Juego de Tronos". "¡Cuál más violenta que la otra!", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de REMEZCLA (@remezcla)

Pedro Pascal, por su parte, confesó a Entertainment Weekly en abril que le costó asimilar el fin de su personaje. "Estaba en negación activa", afirmó. "Sé que estoy eternamente unido a muchas personas de esa experiencia, pero ya no las veré en el contexto de interpretar a Joel. Y no pienso mucho en ello, porque me pone triste".

Aunque el personaje reaparece en un flashback del episodio cinco, sus muertes en pantalla siguen siendo recordadas. En "Juego de Tronos", su personaje Oberyn Martell murió de forma brutal en el episodio "La Montaña y la Víbora".

Una vez en el suelo, trató de prolongar la muerte de Gregor para obtener una confesión sobre el asesinato de su hermana y sobrinos. Fue entonces cuando Clegane lo atrapó y le destrozó la mandíbula y la cabeza. Una escena tan gráfica como inolvidable, especialmente para su familia.