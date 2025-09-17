Gonzalo Valenzuela comentó el debut de Kika Silva en el cine: "Le encantó"

El actor Gonzalo Valenzuela se refirió al debut como actriz de su pareja, la influencer Kika Silva, en la película "El pádel es nuestro" de Prime Video.

En la película Valenzuela interpreta a un jugador aficionado de pádel que se obsesiona con el deporte, lo que produce que las grietas de su matrimonio con "Helena" (Yamila Reyna) comiencen a hacerse más visibles.

Allí aparece el personaje de Kika Silva, una jugadora de pádel que ayudará a "Helena" a entender la afición de su marido por el deporte.

"Fue la primera experiencia para ella. Estaba súper nerviosa, pero le encantó y lo hizo muy bien", aseguró Gonzalo Valenzuela a Cooperativa.

En "El pádel es nuestro", además de jugar a este deporte y de besar a Elisa Zulueta, Silva logró encontrar una nueva faceta artística para explorar. Al respecto Valenzuela adelanta que "esto es sólo un atisbo, es sólo un teaser, es cómo un pololeo con la actuación".

"Para ser su primer encuentro quedó bastante contenta", concluyó el intérprete.

"El pádel es nuestro" se estrenará en Prime Video este 19 de septiembre.