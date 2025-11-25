HBO anuncia nuevas series de Don Ramón y El Chapulín Colorado

La cadena HBO anunció dos nuevas series del "universo Chespirito" tras la realización de la serie biográfica "Chespirito: Sin querer queriendo".

Una de ellas será "Los Colorado", una serie animada que estará enfocada en el personaje de "El Chapulín Colorado" de Roberto Gómez Bolaños. Según los detalles, la obra mostrará a un "Chapulín" casado, con dos hijos y que tendrá un "ejército" de "chapulines".

La otra serie anunciada se titula "Don Ramón" y seguirá al popular e icónico personaje de "El Chavo del 8" que interpretó Ramón Valdés. Aún se desconoce si esta serie será animada o live action.

Tras años de disputas entre la familia de Roberto Gómez Bolaños, en 2025 se estrenó "Chespirito: Sin querer queriendo", la primera producción oficial autorizada por los administradores del patrimonio del comediante.