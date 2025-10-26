"It: Welcome to Derry": así es la serie que muestra el macabro origen de Pennywise

A más de 6 años de su última entrega, la saga de "It" regresa a la pantalla con la serie "It: Welcome to Derry", que busca explicar los tenebrosos orígenes del payaso Pennywise.

Ambientada en 1962 —poco más de dos décadas antes de la desaparición de Georgie Denbrough—, la historia se centra en los habitantes de Derry, Maine, cuando una serie de sucesos extraños lleva a la desaparición de más de veinte niños.

Y es que, coincidentemente, estos hechos macabros coinciden con la llegada al pueblo de Leroy y Charlotte Hanlon, junto a su hijo Will -abuelos y padre de Mike, personaje de las películas-, enfrentando, además de lo paranormal, diversos prejuicios raciales de la época.

Si bien el primer episodio es una introducción a la premisa principal, la trama se une inmediatamente a los filmes de 2017 y 2019, siguiendo la misma línea entre lo paranormal, lo fantástico y lo escalofriante.

Una precuela que mantiene el terror

Con un terror bastante crudo y apuntando con sus sangrientas escenas al gore, la producción promete una conexión clara entre la precuela y los ya mencionados filmes, teniendo a la cabeza del proyecto a sus desarrolladores originales: el director Andy Muschietti, su hermana Barbara Muschietti, productora, y el guionista Jason Fuchs.

El resultado apunta a una expansión más oscura y ambiciosa del universo creado por Stephen King: un viaje a las raíces del miedo, donde la maldad no nace, sino que despierta.

"It: Welcome to Derry" estrenará su primer episodio este domingo 26 de octubre a las 22:00 horas por HBO Max, con nuevos capítulos cada semana hasta el 14 de diciembre.