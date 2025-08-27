Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Keira Knightley protagoniza el thriller "La mujer del camarote 10" para Netflix

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película está basada en la novela del mismo nombre de Ruth Ware.

Keira Knightley protagoniza el thriller
En portada

La actriz Keira Knightley protagonizará el nuevo thriller "La mujer del camarote 10" para la plataforma Netflix.

La película, dirigida por Simon Stone, sigue a una periodista (Knightley) que viaja en un yate de lujo por trabajo y que es testigo de un horrible crimen entre las sombras, sin embargo nadie se reporta como desaparecido a bordo de la nave.

Allí el personaje de Keira Knightley comenzará una investigación que podría ponerla en peligro.

La película está basada en la novela del mismo nombre de 2016 escrita por Ruth Ware y su estreno está fijado para el 10 de octubre.

