La segunda temporada de "Fallout" llegará antes de lo previsto a Prime Video

Prime Video, junto a Amazon MGM Studios y Kilter Films, anunció que el episodio de estreno de la segunda temporada de "Fallout" llegará antes de lo previsto, adelantando su lanzamiento para sorpresa de los fanáticos de la serie basada en el exitoso videojuego.

El anuncio fue realizado en un evento especial en Las Vegas, donde la Exosfera del Sphere se transformó en una impactante bola de nieve postapocalíptica, que recreó elementos clave del viaje hacia New Vegas e incluyó a personajes emblemáticos como Lucy, Maximus, The Ghoul y Deathclaw.

La nueva temporada continúa tras el final de la primera entrega y traslada la acción al yermo del Mojave y New Vegas, en un mundo posterior al apocalipsis donde persiste la desigualdad entre quienes lo tienen todo y quienes no.

La serie está protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner, entre otros.

"Fallout" es una producción de Kilter Films, con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos, junto a Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner como creadores y showrunners, en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.

La segunda entrega contará con ocho episodios, que se estrenarán de forma semanal hasta el cierre de temporada, programado para el 4 de febrero de 2026. El adelanto comienza hoy martes, 16 de diciembre, a las 23:00, un día antes del estreno previsto.