"Las guerreras K-pop" tendrá secuela, pero no versión live-action

Los creadores de "Las guerreras K-pop", Maggie Kang y Chris Appelhans, descartaron la posibilidad de realizar una adaptación live-action de su exitosa película animada, según una entrevista concedida a BBC News.

"Hay tantos elementos de tono y humor que son perfectos para la animación", afirmó Kang. "Es muy difícil imaginar a estos personajes en un mundo live-action. Se sentiría demasiado realista, así que definitivamente no funcionaría para mí".

Appelhans compartió la misma opinión, destacando que la animación permite combinar atributos imposibles en un solo personaje: "Rumi puede ser una comediante torpe y al segundo siguiente cantar, dar una patada giratoria y caer libremente desde el cielo".

Desde su estreno en junio en Netflix, "Las guerreras K-pop" se ha convertido en un fenómeno cultural, rompiendo récords como la película más vista en la plataforma. La película también destaca por su banda sonora, que debutó como la más alta de 2025 en Billboard 200, incluyendo el sencillo "Golden", que llegó a liderar listas globales.

La historia sigue a las integrantes del grupo HUNTR/X: Rumi, Mira y Zoey, quienes compaginan su vida como estrellas del K-pop con la lucha contra demonios que amenazan sus fanbases y sus propias vidas.

Kang adelantó a Entertainment Weekly que una secuela está en desarrollo: "Intentábamos hacer una historia que no fuera de origen, con un concepto completamente nuevo para la gente. Con la secuela, podremos revelar más de ese trasfondo".