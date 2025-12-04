Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.1°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

Las series y películas más buscadas en Chile en 2025 según Google

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El popular buscador reveló los datos de 2025.

Las series y películas más buscadas en Chile en 2025 según Google
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La aclamada "Adolescencia" se ubicó como la serie más buscada por chilenas y chilenos durante 2025 según Google.

La serie de Netflix encabeza el listado de las series más googleadas en Chile, seguida por "Vinagre de manzana", "El Eternauta" de Ricardo Darín, la biográfica "Chespirito: Sin Querer Queriendo" y la serie médica "Pulse".

El gigante de las búsquedas en internet también reveló cuáles fueron las películas que más interesaron en 2025, con "Nosferatu" de Robert Eggers como la más buscada.

Los remakes de "Cómo entrenar a tu dragón" y "Lilo y Stitch", la ganadora del Oscar "Anora" y "Destino final: Lazos de sangre" completan el listado.

Las series más buscadas en 2025

  • 1. Adolescencia
  • 2. Vinagre de Manzana
  • 3. El Eternauta
  • 4. Chespirito: Sin Querer Queriendo
  • 5. Pulso
  • 6. Olympo
  • 7. Efectos Colaterales
  • 8. The Last of Us
  • 9. Paradise
  • 10. Mentiras, la serie

Las películas más buscadas en 2025

  • 1. Nosferatu
  • 2. Cómo entrenar a tu dragón
  • 3. Lilo y Stitch
  • 4. Anora
  • 5. Destino Final: Lazos de Sangre
  • 6. Thunderbolts*
  • 7. El Conjuro 4
  • 8. Cónclave
  • 9. Emilia Pérez
  • 10. Una Película de Minecraft

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada