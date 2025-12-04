Las series y películas más buscadas en Chile en 2025 según Google

La aclamada "Adolescencia" se ubicó como la serie más buscada por chilenas y chilenos durante 2025 según Google.

La serie de Netflix encabeza el listado de las series más googleadas en Chile, seguida por "Vinagre de manzana", "El Eternauta" de Ricardo Darín, la biográfica "Chespirito: Sin Querer Queriendo" y la serie médica "Pulse".

El gigante de las búsquedas en internet también reveló cuáles fueron las películas que más interesaron en 2025, con "Nosferatu" de Robert Eggers como la más buscada.

Los remakes de "Cómo entrenar a tu dragón" y "Lilo y Stitch", la ganadora del Oscar "Anora" y "Destino final: Lazos de sangre" completan el listado.

Las series más buscadas en 2025

1. Adolescencia

2. Vinagre de Manzana

3. El Eternauta

4. Chespirito: Sin Querer Queriendo

5. Pulso

6. Olympo

7. Efectos Colaterales

8. The Last of Us

9. Paradise

10. Mentiras, la serie

Las películas más buscadas en 2025