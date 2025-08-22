Lorna Cepeda se ríe de los memes de la Peliteñida de "Betty la fea": "Ahora todos la entienden"

El pasado viernes 15 de agosto, la segunda temporada de "Betty la fea: La historia continúa" llegó a la plataforma Prime Video, trayendo de vuelta la historia que inició en 1999.

En este contexto, Cooperativa estuvo en Colombia para hablar con los protagonistas de la historia, quienes se refirieron al desafío de ponerse en la piel de los icónicos personajes.

"Me emociona mucho que nuevas generaciones se enganchen con la historia y personajes, empezando por el humor maravilloso que tiene y por la identificación con todos, no solo con Betty, con cada uno de los personajes", dijo de entrada la actriz Ana María Orozco.

El impacto de la Peliteñida

Respecto a la cercanía que la serie sigue provocando en el público, Lorna Cepeda reaccionó al impacto que ha tenido su icónico papel, Patricia "la Peliteñida" Fernández, en las nuevas generaciones, especialmente con sus recordadas frases como "la pobreza me está respirando aquí en la nuca".

"Siempre he dicho que estoy muy agradecida con eso, y que este humor, o 'Betty', ha sido tan increíble, tan icónica, tan loco también, cómo la gente se puede identificar con cada personaje", partió diciendo.

Asimismo, la intérprete se refirió a los memes de la Peliteñida y cómo la gente sigue identificándose con sus problemas financieros.

"He visto memes donde dicen 'perdóname, Patricia, hace un tiempo no te entendía, ahora te entiendo perfecto', y todo porque a todos nos ha pasado en algún momento de la vida (...) Entonces yo creo que es muy divertido, muy divertido su drama. Y siento que la gente también se identifica con ella muchísimo", cerró.