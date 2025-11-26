Millie Bobby Brown y la temporada final de "Stranger Things": "Vamos directo a la acción"

Este 26 de noviembre es el estreno de la primera parte de la quinta y última temporada de "Stranger Things", la popular serie de Netflix que debutó originalmente en 2016.

En aquella época Millie Bobby Brown, la protagonista de la serie como "Eleven", tenía apenas 12 años y poca experiencia actoral. "Ha sido muy especial para mí crecer con el personaje", asegura la actriz casi una década después.

"Esta temporada vamos directo a la acción, y Eleven está en modo entrenamiento. Es la primera vez que la vemos como guerrera al inicio de una temporada. Lo único que le importa es proteger a sus amigos. Son la familia que eligió, así que hará lo que sea para mantenerlos a salvo, y nosotros lo vamos a presenciar", adelantó la intérprete.

Precisamente se refiere a sus compañeros de aventuras encabezados por "Mike" (Finn Wolfhard) y "Will" (Noah Schnapp). "Estuve gran parte de mi vida con ellos, y sin duda será un gran cambio, pero sé que seremos amigos por siempre", señaló.

"Su amistad significa mucho para mí", recalcó "Eleven" sobre sus compañeros de elenco, agregando que aunque "la mayoría de nosotros tenemos agendas muy ocupadas ahora, fue grandioso poder pasar tiempo juntos en el set esta última temporada".

Su momento favorito

A la hora de escoger los mejores momentos de "Eleven" en "Stranger Things, Millie Bobby Brown se inclina por los eventos de la cuarta temporada, que precisamente preceden a los nuevos episodios.

"Al principio, ella estaba muy protegida y era casi como una hoja en blanco, no sabía bien quién era o de qué se trataba el mundo. Pero a medida que la serie va avanzando; en especial, durante la temporada 4, vemos que empieza a descubrir su propia libertad", detalló.

"Creo que esa es una parte muy importante del proceso de crecimiento, y fue muy poderoso interpretar esos momentos, donde no solo está reaccionando a lo que pasa a su alrededor, sino que le está dando forma a su propia historia. Ha sido un viaje muy emotivo, y estoy muy orgullosa de lo lejos que ha llegado", concluyó Millie Bobby Brown.