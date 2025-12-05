Netflix avanza en negociaciones para adquirir Warner Bros y HBO Max

Netflix inició negociaciones formales con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir sus estudios de cine y televisión junto con la plataforma de streaming HBO Max.

Las conversaciones se producen tras varias semanas de puja, en las que participaron Paramount Skydance, Netflix y Comcast.

De acuerdo con Hollywood Reporter, iniciar negociaciones "no implica necesariamente que las compañías lleguen a un acuerdo definitivo", y si eso ocurre, posteriormente "deberán sortear un complejo entorno regulatorio" tanto en Estados Unidos como en otros mercados globales.

Según Variety, la decisión de compra representa un "cambio radical" en la estrategia de Netflix, empresa que por años evitó adquirir activos tradicionales de Hollywood. De concretarse, el gigante del streaming obtendría el extenso catálogo histórico de Warner Bros y los contenidos premium de HBO.

El proceso de ofertas comenzó en octubre con la propuesta de Paramount, calificada como la "más agresiva" y estimada en unos 27 dólares por acción. Netflix y Comcast se unieron después a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre, y solo por una parte de la compañía.

Paramount acusó en una carta abierta imparcialidad en el proceso a favor de Netflix, mientras su última propuesta incluyó respaldo financiero de tres fondos soberanos de Oriente Medio.