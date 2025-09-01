Netflix da el primer vistazo a Lady Gaga en "Merlina": así luce Rosaline Rotwood

A pocos días de su estreno, Netflix dio un primer vistazo a Lady Gaga en la temporada 2 de "Merlina".

En el posteo, se puede ver a la cantante caracterizada como Rosaline Rotwood, la nueva y enigmática profesora del personaje de Jenna Ortega en la Academia Nevermore.

"Una visión en veneno. Aquí está tu primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood", escribieron en el pie de la fotografía.

Vestida de blanco y con el cabello platinado, la autora de "Abracadabra" mira fijamente a la cámara en la postal, donde también aparece Dedos, icónico integrante de la familia Addams.

La participación de la estrella pop -cuya relación con la producción de Tim Burton se originó cuando usuarios de TikTok reemplazaron "Goo Goo Muck" de The Cramps, tema que la protagonista baila en la primera temporada, por su canción "Bloody Mary"- fue confirmada para la serie el pasado noviembre.

En tanto, la segunda parte la temporada 2 de "Merlina" llegará a la plataforma de streaming este miércoles 3 de septiembre.