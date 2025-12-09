Paramount intenta frenar acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery con nueva oferta

Paramount intensificó este lunes la competencia en la industria del entretenimiento al presentar una oferta pública de adquisición hostil para quedarse con Warner Bros. Discovery, movimiento que se produce apenas días después de que Netflix asegurara un acuerdo parcial con el estudio.

Según reportó The New York Times, Paramount optó por dirigirse directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery, eludiendo su directorio. La compañía aseguró que la operación contempla 30 dólares por acción en efectivo, lo que elevaría la valoración total a unos 108.000 millones de dólares, incluida la deuda.

En su declaración, Paramount acusó al consejo de Warner Bros. Discovery de "perseguir una propuesta inferior" y advirtió que el pacto con Netflix implicaría un escenario complejo de aprobación regulatoria.

A diferencia de la oferta del gigante del streaming, Paramount busca adquirir la totalidad del conglomerado, incluyendo el estudio cinematográfico Warner Bros., HBO Max y su red de canales de cable, entre ellos CNN, activos que no forman parte del acuerdo anunciado el viernes por Netflix.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, sostuvo que la operación beneficiaría al ecosistema de la industria audiovisual, afirmando que "creará un Hollywood más fuerte" y favorecerá tanto a la comunidad creativa como a los consumidores.

Warner Bros. Discovery, en cambio, evitó hacer comentarios inmediatos mientras sus acciones experimentaban un incremento cercano al 5 %, alcanzando 27,30 dólares por título tras el anuncio.

Ofensiva de Paramount

Esta oferta corresponde al capítulo más reciente de una serie de presiones corporativas sobre Warner Bros. Discovery. Días antes de la irrupción de Netflix, Paramount había enviado una carta a David Zaslav, acusando a la empresa de un proceso de venta "miope" que privilegiaba a un solo postor.

Warner Bros. Discovery respondió que cumplió "plena y enérgicamente" sus obligaciones fiduciarias, tras un proceso de licitación que también atrajo el interés de Comcast, matriz de NBCUniversal.

En una conferencia telefónica posterior, Ellison sostuvo que Warner Bros. Discovery no respondió a la oferta anterior y aseguró que la propuesta presentada no es su "mejor y definitiva" opción.