Película de "Peaky Blinders" confirma estreno en cines y en streaming
La película continuará los eventos de la serie.
La plataforma Netflix confirmó los detalles del estreno de la película de "Peaky Blinders", la cual se podrá ver en las salas de cines y en el streaming.
Titulada como "Peaky Blinders: El hombre inmortal", la cinta será una continuación directa de la serie y se ambientará en el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial.
"Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios", asegura la sinopsis.
Para este largometraje Cillian Murphy retornará como el icónico "Tommy Shelby" y también se espera el regreso de Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee y Stephen Graham, entre otros. Además se incorporan al elenco Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.
La película de "Peaky Blinders" se estrenará en cines el 6 de marzo de 2026 y llegará al catálogo de Netflix el 20 de marzo.
