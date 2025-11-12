Qué ver en streaming: Juan Gabriel cuenta su historia a través de sus archivos personales

A casi 10 años de su muerte la familia del ídolo mexicano Juan Gabriel estrenó un completo documental sobre su vida, su carrera y su impacto en la cultura latina.

"Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" es una serie documental de cuatro episodios en la que el mismo Alberto Aguilera Valadez cuenta su historia a través de sus registros más íntimos y personales.

Y es que desde los inicios de su carrera Juan Gabriel presentía que su figura sería relevante algún día, por lo que se propuso grabar y fotografiar diversos momentos de su vida dentro y fuera de los escenarios.

Porque este documental no sólo narra sus complejos inicios o sus legendarios shows en el Palacio Bellas Artes, si no que, por primera vez, expone su privacidad, el origen de sus hijos y el rol de sus "amigos" en su vida.

Esta reveladora obra regala emotivos momentos, imágenes inéditas de la vida de Juan Gabriel y una completa mirada a la filosofía del "Divo de Juárez", uno de los artistas más importantes en la historia de la música latina.

Los cuatro episodios de "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" están disponibles en Netflix.