Qué ver en streaming: "Rehén", un thriller político que bordea la telenovela
La miniserie enfrenta a la primera ministra del Reino Unido con la presidenta de Francia por un secuestro.
Las recomendaciones de esta semana las encabeza "Rehén", una nueva miniserie de género thriller político que presenta una cautivante y novelesca historia.
La serie, escrita por Matt Charman ("Puente de espías"), sigue a la primera ministra del Reino Unido, "Abigail Dalton", durante una visita oficial de la presidenta de Francia, "Vivienne Toussaint". Pese a que cada una tiene problemas y demandas en sus propios países, la diplomacia queda de lado cuando el esposo de la británica es secuestrado en territorio francés.
"Rehén" se desarrolla a través de impensados giros y una tensión permanente que es empujada por sus elementos telenovelescos, que van desde líos amorosos y pasionales a decisiones influenciadas por el amor.
Si bien la miniserie recuerda a producciones de "House of Cards", sus personajes nunca dejan de ser humanos y tener sentimientos, aportando un alto grado de realidad.
El creador de la aclamada "BoJack Horseman", Raphael Bob-Waksberg, regresa con esta nueva serie animada sobre una familia judía en Estados Unidos que, simplemente, vive su vida.
La obra sigue a tres hermanos y sus padres a través de los años, desde su infancia hasta su vejez y con la vida misma como hilo conductor: porque no importa mucho cómo ocurren las cosas, si no que ocurren y marcan la vida de las personas.
Además de reflexionar en torno a temas como las relaciones humanas, el rol de los padres, los choques culturales y el paso del tiempo, "Long Story Short" ofrece altas dosis de humor.