Qué ver en streaming: "Rehén", un thriller político que bordea la telenovela

Las recomendaciones de esta semana las encabeza "Rehén", una nueva miniserie de género thriller político que presenta una cautivante y novelesca historia.

La serie, escrita por Matt Charman ("Puente de espías"), sigue a la primera ministra del Reino Unido, "Abigail Dalton", durante una visita oficial de la presidenta de Francia, "Vivienne Toussaint". Pese a que cada una tiene problemas y demandas en sus propios países, la diplomacia queda de lado cuando el esposo de la británica es secuestrado en territorio francés.

"Rehén" se desarrolla a través de impensados giros y una tensión permanente que es empujada por sus elementos telenovelescos, que van desde líos amorosos y pasionales a decisiones influenciadas por el amor.

Si bien la miniserie recuerda a producciones de "House of Cards", sus personajes nunca dejan de ser humanos y tener sentimientos, aportando un alto grado de realidad.

¿Dónde ver? Netflix

5 episodios

Long Story Short

El creador de la aclamada "BoJack Horseman", Raphael Bob-Waksberg, regresa con esta nueva serie animada sobre una familia judía en Estados Unidos que, simplemente, vive su vida.

La obra sigue a tres hermanos y sus padres a través de los años, desde su infancia hasta su vejez y con la vida misma como hilo conductor: porque no importa mucho cómo ocurren las cosas, si no que ocurren y marcan la vida de las personas.

Además de reflexionar en torno a temas como las relaciones humanas, el rol de los padres, los choques culturales y el paso del tiempo, "Long Story Short" ofrece altas dosis de humor.