Qué ver: Un hermoso y conmovedor reflejo de la vida misma en "The Four Seasons"

El mes de mayo llegó junto a una de las series más conmovedoras y reales del catálogo de Netflix: se trata de la miniserie "The Four Seasons", una obra que ofrece una particular mirada sobre la amistad, las relaciones y la vida misma.

Protagonizada por Tina Fey, Steve Carrell y Colman Domingo, la serie sigue a tres parejas que conforman un grupo de amigos. Durante unas vacaciones en conjunto, uno de ellos confiesa al resto que es infeliz y que pretende poner fin a su matrimonio.

La noticia no sólo remece a este inseparable grupo, si no que también hace que cada uno comience a cuestionar y analizar su propia vida y sus propias metas.

A través de sus 8 episodios "The Four Seasons", basada en la película del mismo nombre de 1981, logra ofrecer una historia donde la amistad es la piedra angular.

¿Dónde ver? Netflix

8 Episodios

Exterritorial

¿Dónde ver? Netflix

"Exterritorial" es una película alemana de acción que cuenta la historia de "Sara" (Jeanne Goursaud), una mujer cuyo hijo se extravía dentro de las instalaciones del consulado de Estados Unidos.

A través de un largometraje lleno de peleas cuerpo a cuerpo, esta exmilitar hará todo lo posible por encontrar a su hijo y destapará una compleja red de corrupción a nivel institucional.